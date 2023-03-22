На сході Росії стався землетрус

Сейсмологи Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру зафіксували землетрус на сході Росії магнітудою 4,9 за 159 кілометрів від селища Омсукчан Магаданської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

Це вже другий землетрус у регіоні за кілька днів. 19 березня магнітуда землетрусу неподалік селища Омсукчан склала 5,1 бала.

Повідомляється, що землетрус цього разу стався на глибині 13 кілометрів за 159 кілометрів від селища Омсукчан. Імовірно, підземні поштовхи могли відчути деякі мешканці, а також свійські тварини. Про постраждалих та руйнування не повідомляється.

Раніше ми писали, що у понеділок, 27 лютого, у тимчасово окупованому Криму стався землетрус магнітудою 4,4 бали за шкалою Ріхтера.

Крім того, нещодавно землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера стався неподалік селища Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.