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На сході невеликі дощі, а на заході подекуди туман: погода на сьогодні

Фото: погода на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 2 жовтня, очікуються дощі на сході й північному сході України. Зокрема в західних областях подекуди туман.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише на сході та північному сході країни місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +6 до +9 вночі й від +17 до +20 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +7 до +10 вночі й від +17 до +20 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +11 до +16 вночі й від +19 до +23 вдень;
  • на сході коливатиметься від + 9 до +14 вночі й від +18 до +21 вдень.

Фото: погода на 2 жовтня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +6 - +11, вдень +16 - +21, а в Києві - вночі +8 - +10, вдень +17 - +19.

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