На востоке небольшие дожди, а на западе местами туман: погода на сегодня

Сегодня, 2 октября, ожидаются дожди на востоке и северо-востоке Украины. В частности в западных областях местами туман.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Переменная облачность. Без осадков, лишь на востоке и северо-востоке страны местами небольшой дождь. Ночью и утром в западных областях местами туман", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура:
Фото: погода на 2 октября (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +6 - +11, днем +16 - +21, а в Киеве - ночью +8 - +10, днем +17 - +19.
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