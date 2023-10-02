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На востоке небольшие дожди, а на западе местами туман: погода на сегодня

Фото: погода на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 2 октября, ожидаются дожди на востоке и северо-востоке Украины. В частности в западных областях местами туман.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Переменная облачность. Без осадков, лишь на востоке и северо-востоке страны местами небольшой дождь. Ночью и утром в западных областях местами туман", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура:

  • на западе будет колебаться от +6 до +9 ночью и от +17 до +20 днем;
  • на севере будет колебаться от +7 до +10 ночью и от +17 до +20 днем;
  • на юге будет колебаться от +11 до +16 ночью и от +19 до +23 днем;
  • на востоке будет колебаться от +9 до +14 ночью и от +18 до +21 днем.

Фото: погода на 2 октября (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +6 - +11, днем +16 - +21, а в Киеве - ночью +8 - +10, днем +17 - +19.

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