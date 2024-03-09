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На сході мокрий сніг, а на заході температура сягатиме +13: погода на завтра

Субота 09 березня 2024 15:58
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На сході мокрий сніг, а на заході температура сягатиме +13: погода на завтра Фото: погода на завтра, 10 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 10 березня, на сході України очікується мокрий сніг. Тим часом на заході повітря прогріється місцями до +13.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень на Закарпатті місцями невеликий дощ, у північно-східних, східних областях та в Карпатах місцями невеликий мокрий сніг та дощ. У західних та південних областях вночі та вранці місцями туман", - пише пресслужба.

Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -1 до +2 вночі й від +9 до +13 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -4 до 0 вночі й від +1 до +7 вдень;
  • на півдні коливатиметься від 0 до +1 вночі й від +8 до +11 вдень;
  • на сході коливатиметься від -6 до -2 вночі й від +2 до +6 вдень.

На сході мокрий сніг, а на заході температура сягатиме +13: погода на завтра

Фото: погода на 10 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від -5 до 0, а вдень від +4 до +9. У Києві тим часом вночі від -2 до 0, а вдень від +5 до +7.

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