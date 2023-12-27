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На сході мокрий сніг, а в горах попереджають про ризик сходження лавин: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 28 грудня, у східних та Сумській областях вночі можливий мокрий сніг. В горах попереджають про ризик сходження лавин.

"Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у східних та Сумській областях вночі невеликий мокрий сніг", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -2 до +2 вночі й від +6 до +10 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -2 до +1 вночі й від +1 до +4 вдень;
  • на півдні коливатиметься від -1 до +2 вночі й від +5 до +9 вдень;
  • на сході коливатиметься від -1 до +1 вночі й від +1 до +3 вдень.

Фото: погода на 28 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий", - пише пресслужба.

Температура в області вночі від -3 до +2, а вдень від +1 до +6. Тим часом у Києві вночі близько 0, а вдень +2 - +4. 

Попередження про сніголавинну небезпеку

Значна сніголавинна небезпека утримуватиметься: 

  • 27 грудня - на високогір'ї Івано-Франківської області;
  • 27-28 грудня - на високогір'ї Закарпатської області.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - додає пресслужба. 

Помірна сніголавинна небезпека очікується 28 грудня на високогір'ї Івано-Франківської області.

Фото: попередження про негоду (meteo.gov.ua)

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