На востоке мокрый снег, а в горах предупреждают о риске схода лавин: погода на завтра

В субботу, 28 декабря, в восточных и Сумской областях ночью возможен мокрый снег. В горах предупреждают о риске схождения лавин.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно с прояснениями. Без осадков, только в восточных и Сумской областях ночью небольшой мокрый снег", - пишет пресс-служба.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью на востоке страны местами порывы 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 28 декабря (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывистый", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью от -3 до +2, а днем от +1 до +6. Тем временем в Киеве ночью около 0, а днем +2 - +4.
Предупреждение о снеголавинной опасности
Значительная снеголавинная опасность будет удерживаться:
"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - добавляет пресс-служба.
Умеренная снеголавинная опасность ожидается 28 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области.
Фото: предупреждение о непогоде (meteo.gov.ua)
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.