На сході мокрий сніг, а в горах попереджають про ризик сходження лавин: погода на завтра

Завтра, 28 грудня, у східних та Сумській областях вночі можливий мокрий сніг. В горах попереджають про ризик сходження лавин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр .

"Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у східних та Сумській областях вночі невеликий мокрий сніг", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура:

на заході коливатиметься від -2 до +2 вночі й від +6 до +10 вдень;

на півночі коливатиметься від -2 до +1 вночі й від +1 до +4 вдень;

на півдні коливатиметься від -1 до +2 вночі й від +5 до +9 вдень;

на сході коливатиметься від -1 до +1 вночі й від +1 до +3 вдень.

Фото: погода на 28 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий", - пише пресслужба.

Температура в області вночі від -3 до +2, а вдень від +1 до +6. Тим часом у Києві вночі близько 0, а вдень +2 - +4.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Значна сніголавинна небезпека утримуватиметься:

27 грудня - на високогір'ї Івано-Франківської області;

27-28 грудня - на високогір'ї Закарпатської області.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - додає пресслужба.

Помірна сніголавинна небезпека очікується 28 грудня на високогір'ї Івано-Франківської області.

Фото: попередження про негоду (meteo.gov.ua)