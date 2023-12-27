На сході мокрий сніг, а в горах попереджають про ризик сходження лавин: погода на завтра
Завтра, 28 грудня, у східних та Сумській областях вночі можливий мокрий сніг. В горах попереджають про ризик сходження лавин.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у східних та Сумській областях вночі невеликий мокрий сніг", - пише пресслужба.
Зазначається, що вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.
Температура:
- на заході коливатиметься від -2 до +2 вночі й від +6 до +10 вдень;
- на півночі коливатиметься від -2 до +1 вночі й від +1 до +4 вдень;
- на півдні коливатиметься від -1 до +2 вночі й від +5 до +9 вдень;
- на сході коливатиметься від -1 до +1 вночі й від +1 до +3 вдень.
Фото: погода на 28 грудня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий", - пише пресслужба.
Температура в області вночі від -3 до +2, а вдень від +1 до +6. Тим часом у Києві вночі близько 0, а вдень +2 - +4.
Попередження про сніголавинну небезпеку
Значна сніголавинна небезпека утримуватиметься:
- 27 грудня - на високогір'ї Івано-Франківської області;
- 27-28 грудня - на високогір'ї Закарпатської області.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - додає пресслужба.
Помірна сніголавинна небезпека очікується 28 грудня на високогір'ї Івано-Франківської області.
Фото: попередження про негоду (meteo.gov.ua)
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