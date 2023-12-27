На востоке мокрый снег, а в горах предупреждают о риске схода лавин: погода на завтра

В субботу, 28 декабря, в восточных и Сумской областях ночью возможен мокрый снег. В горах предупреждают о риске схождения лавин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Облачно с прояснениями. Без осадков, только в восточных и Сумской областях ночью небольшой мокрый снег", - пишет пресс-служба.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью на востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от -2 до +2 ночью и от +6 до +10 днем;

на севере будет колебаться от -2 до +1 ночью и от +1 до +4 днем;

на юге будет колебаться от -1 до +2 ночью и от +5 до +9 днем;

на востоке будет колебаться от -1 до +1 ночью и от +1 до +3 днем.

Фото: погода на 28 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывистый", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью от -3 до +2, а днем от +1 до +6. Тем временем в Киеве ночью около 0, а днем +2 - +4.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Значительная снеголавинная опасность будет удерживаться:

27 декабря - на высокогорье Ивано-Франковской области;

27-28 декабря - на высокогорье Закарпатской области.

"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - добавляет пресс-служба.

Умеренная снеголавинная опасность ожидается 28 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области.

Фото: предупреждение о непогоде (meteo.gov.ua)