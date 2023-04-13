На сході Криму поблизу скупчення російської техніки пролунали вибухи (фото)

У східній частині Криму сьогодні, 13 квітня, чули вибухи. Місцеві кажуть, що вибухи пролунали у районі скупчення російської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

"Місцеві кажуть, що в районі, де був вибух, було багато російської військової техніки", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, вибухи пролунали сьогодні зранку у районі села Кринички Кіровського району. Після цього місцеві жителі помітили дим.

Нагадаємо, 8 квітня в окупованій Феодосії пролунали два вибухи. Пізніше окупаційна влада повідомила про роботу ППО, а у місті помітили дим.

Проте місцеві ЗМІ зазначають, що одна з ракет влучила у ЗРК С-300, який був розташований поблизу села Піонерське.

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