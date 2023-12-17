На сході дощі з мокрим снігом, а на заході та півночі пориви вітру: погода на завтра

Завтра, 18 грудня, можливі невеликі дощі та мокрий сніг у східних областях України. На заході й півночі попереджають про пориви вітру.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно з проясненнями. Невеликі (вночі у північних та центральних областях помірні) дощі, на сході країни з мокрим снігом, у більшості західних областей та Одеській області вночі без опадів. На дорогах країни, крім південної частини, подекуди ожеледиця", - пише пресслужба.
Зазначається, що вітер очікується західний, 7-12 м/с, у західних та в північних областях місцями пориви 15-20 м/с.
На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця.
Температура:
Фото: погода на 18 грудня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, по області місцями пориви 15-20 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі та вдень від 0 до +5. У Києві вночі та вдень від +2 - +4.
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