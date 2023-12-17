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На сході дощі з мокрим снігом, а на заході та півночі пориви вітру: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 18 грудня, можливі невеликі дощі та мокрий сніг у східних областях України. На заході й півночі попереджають про пориви вітру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями. Невеликі (вночі у північних та центральних областях помірні) дощі, на сході країни з мокрим снігом, у більшості західних областей та Одеській області вночі без опадів. На дорогах країни, крім південної частини, подекуди ожеледиця", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер очікується західний, 7-12 м/с, у західних та в північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +1 до +4 вночі й від +1 до +7 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +1 до +4 вночі й від +1 до +4 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +1 до +4 вночі й від +5 до +7 вдень;
  • на сході коливатиметься від -1 до +1 вночі й від +1 до +4 вдень.

Фото: погода на 18 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, по області місцями пориви 15-20 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі та вдень від 0 до +5. У Києві вночі та вдень від +2 - +4. 

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Погода в Україні