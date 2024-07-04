На сході буде найспекотніше. Синоптик дала прогноз погоди на завтра

Погода в Україні 4 липня

Згідно з прогнозами синоптиків, 4 липня на більшій частині території України пануватиме спекотна погода. Температура повітря у деяких регіонах сягне +38 градусів.

Проте, спеку трохи пом'якшать короткочасні дощі та грози, які очікуються у західних, Житомирській, Вінницькій областях, а вдень також у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.