На востоке будет жарче всего. Синоптик дала прогноз погоды на завтра

По ее прогнозу, завтра в западных областях потеплеет +23 +27 градусов. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

На севере Украины завтра днем ожидается +24 +29 градусов. При этом есть вероятность локальных дождей.

В центральных областях будет без существенных осадков. Днем ожидается +25 +30, а в Днепропетровской области до +33 +35 градусов.

На юге Украины воздух прогреется до +29 +33 градусов, а в Запорожской области до +35 градусов.

Восточная часть будет самой жаркой. Максимально днем +33 +37 градусов. Однако завтра вечером могут пройти дожди с грозами.

Погода в Киеве

В Киеве 5 июля предполагается комфортная температура воздуха, +25, +26 градусов. Есть небольшая вероятность кратковременного грозового дождя.