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Частину України накриє спека до +38 градусів

Середа 03 липня 2024 14:17
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Частину України накриє спека до +38 градусів Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 4 липня, в частині України температура повітря сягатиме +38 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, очікується мінлива хмарність.

В західних, Житомирській, Вінницькій, а вдень і в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях прогнозуються короткочасні дощі, грози. На решті території буде без опадів.

Вітер переважно північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря у західних та Житомирській областях вночі становитиме +10 +15 градусів, а вдень +19 +24. При цьому зазначається, що в Карпатах вночі буде +6 +11 градусів, а вдень +13 +18°.

На решті території України вночі очікується +16 +21 градус, а вдень +28 +33. Однак у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями буде сильна спека +35 +38 градусів.

Частину України накриє спека до +38 градусів

Сьогодні в Україні очікується від +17 до +37 градусів. Дощі з грозами очікуються на заході України, а також у Вінницькій та Житомирській областях.

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