На сході +35, у центрі дощі: якою буде погода на вихідних в Україні

19 липня грозові дощі найбільш ймовірні на заході та півночі України. Найближчої ночі опади можливі також у центрі та на сході. Південна частина країни залишиться під впливом сухої повітряної маси.

Температура повітря 19 липня становитиме:

у західних областях - від +20 до +24 градусів;

на півночі - від +24 до +26 градусів;

у центральній частині +25+28 градусів, лише на Вінниччині +22 градуси,

у східних областях на Харківщині від +26 до +27 градусів, на Луганщині та Донеччині до +35 градусів

у південній частині від+27 до +30 градусів, на Запоріжжі та в степовій частині Криму +31+34 градуси.

20 липня короткочасні грозові дощі пройдуть місцями на заході та півночі. Увечері в неділю опади ймовірні на Луганщині. Решта території України потрапить під вплив сухої погоди.

Температура повітря 20 липня суттєво не зміниться порівняно з суботою.

У Києві 19 та 20 липня можливі періодичні короткочасні дощі з грозами. Денна температура повітря впродовж вихідних сягатиме від +20 до 23 градусів.

З неділі температура почне підвищуватися, а в понеділок у більшості областей України очікується спекотна погода. Виняток - західні області, де у вівторок прогнозується зниження температури.

Південь України й надалі залишатиметься в зоні спеки. Послаблення високих температур у цьому регіоні можливе лише з 26 липня.