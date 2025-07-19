На сході +35, у центрі дощі: якою буде погода на вихідних в Україні

Цими вихідними, 19 та 20 липня, пгода в УКраїні буде ріхною. У низці областей можливі грози, а в деяких прогнозується спека.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла синоптик Наталка Діденко.
19 липня грозові дощі найбільш ймовірні на заході та півночі України. Найближчої ночі опади можливі також у центрі та на сході. Південна частина країни залишиться під впливом сухої повітряної маси.
Температура повітря 19 липня становитиме:
20 липня короткочасні грозові дощі пройдуть місцями на заході та півночі. Увечері в неділю опади ймовірні на Луганщині. Решта території України потрапить під вплив сухої погоди.
Температура повітря 20 липня суттєво не зміниться порівняно з суботою.
У Києві 19 та 20 липня можливі періодичні короткочасні дощі з грозами. Денна температура повітря впродовж вихідних сягатиме від +20 до 23 градусів.
З неділі температура почне підвищуватися, а в понеділок у більшості областей України очікується спекотна погода. Виняток - західні області, де у вівторок прогнозується зниження температури.
Південь України й надалі залишатиметься в зоні спеки. Послаблення високих температур у цьому регіоні можливе лише з 26 липня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що через сильні дощі 17-19 липня у західних областях України можливі паводки, підйом рівнів води в річках, локальні селеві потоки та зсуви ґрунту.
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