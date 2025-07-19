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На востоке +35, в центре дожди: какой будет погода на выходных в Украине

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на выходные (freepik com)
Автор: Наталья Кава

В эти выходные, 19 и 20 июля, погода в Украине будет неблагоприятной. В ряде областей возможны грозы, а в некоторых прогнозируется жара.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

19 июля грозовые дожди наиболее вероятны на западе и севере Украины. Ближайшей ночью осадки возможны также в центре и на востоке. Южная часть страны останется под влиянием сухой воздушной массы.

Температура воздуха 19 июля составит:

  • в западных областях - от +20 до +24 градусов;
  • на севере - от +24 до +26 градусов;
  • в центральной части +25 +28 градусов, только в Винницкой области +22 градуса,
  • в восточных областях на Харьковщине от +26 до +27 градусов, в Луганской и Донецкой областях до +35 градусов
  • в южной части от +27 до +30 градусов, на Запорожье и в степной части Крыма +31+34 градуса.

20 июля кратковременные грозовые дожди пройдут местами на западе и севере. Вечером в воскресенье осадки вероятны на Луганщине. Остальная территория Украины попадет под влияние сухой погоды.

Температура воздуха 20 июля существенно не изменится по сравнению с субботой.

В Киеве 19 и 20 июля возможны периодические кратковременные дожди с грозами. Дневная температура воздуха в течение выходных будет достигать от +20 до 23 градусов.

С воскресенья температура начнет повышаться, а в понедельник в большинстве областей Украины ожидается жаркая погода. Исключение - западные области, где во вторник прогнозируется снижение температуры.

Юг Украины и в дальнейшем будет оставаться в зоне жары. Ослабление высоких температур в этом регионе возможно лишь с 26 июля.

 

Напомним, ранее мы писали, что из-за сильных дождей 17-19 июля в западных областях Украины возможны паводки, подъем уровней воды в реках, локальные селевые потоки и оползни.

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