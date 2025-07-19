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На сході +35, у центрі дощі: якою буде погода на вихідних в Україні

Субота 19 липня 2025 07:00
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На сході +35, у центрі дощі: якою буде погода на вихідних в Україні Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на вихідні (freepik com)
Автор: Наталія Кава

Цими вихідними, 19 та 20 липня, пгода в УКраїні буде ріхною. У низці областей можливі грози, а в деяких прогнозується спека.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

19 липня грозові дощі найбільш ймовірні на заході та півночі України. Найближчої ночі опади можливі також у центрі та на сході. Південна частина країни залишиться під впливом сухої повітряної маси.

Температура повітря 19 липня становитиме:

  • у західних областях - від +20 до +24 градусів;
  • на півночі - від +24 до +26 градусів;
  • у центральній частині +25+28 градусів, лише на Вінниччині +22 градуси,
  • у східних областях на Харківщині від +26 до +27 градусів, на Луганщині та Донеччині до +35 градусів
  • у південній частині від+27 до +30 градусів, на Запоріжжі та в степовій частині Криму +31+34 градуси.

20 липня короткочасні грозові дощі пройдуть місцями на заході та півночі. Увечері в неділю опади ймовірні на Луганщині. Решта території України потрапить під вплив сухої погоди.

Температура повітря 20 липня суттєво не зміниться порівняно з суботою.

У Києві 19 та 20 липня можливі періодичні короткочасні дощі з грозами. Денна температура повітря впродовж вихідних сягатиме від +20 до 23 градусів.

З неділі температура почне підвищуватися, а в понеділок у більшості областей України очікується спекотна погода. Виняток - західні області, де у вівторок прогнозується зниження температури.

Південь України й надалі залишатиметься в зоні спеки. Послаблення високих температур у цьому регіоні можливе лише з 26 липня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через сильні дощі 17-19 липня у західних областях України можливі паводки, підйом рівнів води в річках, локальні селеві потоки та зсуви ґрунту.

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