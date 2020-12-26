При сходе лавины под Тегераном погибли десять человек

По крайней мере десять альпинистов погибли и еще несколько пропали без вести в горах к северу от столицы Ирана Тегерана из-за сильного снегопада и метели. В последние дни в стране испортилась погода.

Об этом сообщает SCMP.

По сообщениям местных информационных агентств, число пропавших без вести может достигать 12 человек.

В сообщении говорится, что поисково-спасательные работы были приостановлены на ночь и возобновятся в воскресенье.

"К настоящему моменту в горных районах обнаружены девять тел, ещё один человек скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на норвежском архипелаге Шпицберген в результате схода снежной лавины около ледника погибли двое граждан Германии. Около ледника Фричтов также пропали без вести два человека, которые участвовали в туре, организованном российской фирмой Arctic Travel Company Grumant.

Также в Грузии после схождения снежной лавины на горе Тетнульди пропал украинский турист. В районе схода лавины оказались четверо туристов из Чехии и турист из Украины.