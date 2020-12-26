Під час сходження лавини під Тегераном загинули десять людей

Принаймні десять альпіністів загинули та ще кілька зникли безвісти в горах на північ від столиці Ірану Тегерана через сильний снігопад і заметілі. В останні дні в країні зіпсувалася погода.

Про це повідомляє SCMP.

За повідомленнями місцевих інформаційних агентств, кількість зниклих безвісти може досягати 12 осіб.

У повідомленні говориться, що пошуково-рятувальні роботи були припинені на ніч і поновляться в неділю.

"До теперішнього моменту в гірських районах виявлено дев'ять тіл, ще одна людина померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на норвезькому архіпелазі Шпіцберген унаслідок сходу сніжної лавини близько льодовика загинули двоє громадян Німеччини. Близько льодовика Фричтов також пропали безвісти дві людини, які брали участь у турі, організованому російською фірмою Arctic Travel Company Grumant.

Також у Грузії після сходження снігової лавини на горі Тетнульди пропав український турист. В районі сходження лавини виявилися четверо туристів з Чехії та турист з України.