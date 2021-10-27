Из-за схода вагонов в Житомирской области задерживаются поезда: полный список

Из-за схода вагонов в Житомирской области задерживается ряд пассажирских поездов. В отдельных случаях задержка может составлять до четырех часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Сообщается, что в результате схода грузовых вагонов с рельсов поезда идут по измененному маршруту. Поезда дальнего сообщения, которые следовали в направлении Казатина и обратно, будут курсировать через Фастов - Житомир - Бердичев.
Поезда "Интерсити+" №716 Перемышль - Киев и №29/30 Киев - Ужгород поедут через Коростень и Шепетовку.
Список поездов, которые идут с задержкой:
Напомним, ранее сообщалось о железнодорожной аварии в районе поселка Чернорудка в Житомирской области, где с рельсов сошли 10 грузовых вагонов.