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Через сходження вагонів у Житомирській області затримуються поїзди: повний список

Автор: Олександр Мороз

Через сходження вагонів у Житомирській області затримується низка пасажирських поїздів. В окремих випадках затримка може становити до чотирьох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Повідомляється, що в результаті сходу вантажних вагонів з рейок поїзди йдуть за зміненим маршрутом. Поїзди далекого сполучення, які слідували в напрямку Козятина і назад, курсуватимуть через Фастів - Житомир - Бердичів.

Поїзди "Інтерсіті+" №716 Перемишль - Київ та №29/30 Київ - Ужгород поїдуть через Коростень та Шепетівку.

Список поїздів, які йдуть із затримкою:

  • №134/133 Рахів - Миколаїв
  • №772/771 Хмельницький - Київ
  • №88/87 Ковель - Новоолексіївка
  • №138/137 Хмельницький - Лисичанськ
  • №769/770 Київ - Кам'янець-Подільський
  • №357/758 Київ - Рахів
  • №867/868 Київ - Гречани
  • №13/113 - 14/114 Київ - Солотвино, Чоп
  • №145/146 Київ - Ізмаїл
  • №29/30 Київ - Ужгород
  • №81/82 Київ - Ужгород
  • №49/50 Київ - Трускавець
  • №105/106 Київ - Одеса
  • №41/42 Трускавець - Дніпро
  • №42/41 Дніпро - Трускавець
  • №130/150 - 129/149 Кременчук, Полтава - Івано-Франківськ, Ворохта
  • №22/21 Трускавець - Харків
  • №3/4 Ужгород - Запоріжжя
  • №110/109 Львів - Херсон
  • №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський

Нагадаємо, раніше повідомлялося про залізничну аварію в районі селища Чорнорудка в Житомирській області, де з рейок зійшли 10 вантажних вагонів.

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