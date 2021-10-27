Через сходження вагонів у Житомирській області затримуються поїзди: повний список

Через сходження вагонів у Житомирській області затримується низка пасажирських поїздів. В окремих випадках затримка може становити до чотирьох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Повідомляється, що в результаті сходу вантажних вагонів з рейок поїзди йдуть за зміненим маршрутом. Поїзди далекого сполучення, які слідували в напрямку Козятина і назад, курсуватимуть через Фастів - Житомир - Бердичів.

Поїзди "Інтерсіті+" №716 Перемишль - Київ та №29/30 Київ - Ужгород поїдуть через Коростень та Шепетівку.

Список поїздів, які йдуть із затримкою: