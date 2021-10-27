Через сходження вагонів у Житомирській області затримуються поїзди: повний список

Через сходження вагонів у Житомирській області затримується низка пасажирських поїздів. В окремих випадках затримка може становити до чотирьох годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Повідомляється, що в результаті сходу вантажних вагонів з рейок поїзди йдуть за зміненим маршрутом. Поїзди далекого сполучення, які слідували в напрямку Козятина і назад, курсуватимуть через Фастів - Житомир - Бердичів.
Поїзди "Інтерсіті+" №716 Перемишль - Київ та №29/30 Київ - Ужгород поїдуть через Коростень та Шепетівку.
Список поїздів, які йдуть із затримкою:
Нагадаємо, раніше повідомлялося про залізничну аварію в районі селища Чорнорудка в Житомирській області, де з рейок зійшли 10 вантажних вагонів.