Сход вагонов в Черкасской области: не все поезда меняют маршрут, опоздание сократится

Из-за схода вагонов в Черкасской области не все поезда, которые идут через перегон Райгород - Каменка, меняют свой маршрут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Все поезда дальнего сообщения будут следовать своим маршрутом. Время задержки поезда №731 Днепр - Киев составит 90 минут, поезда №41 Днепр - Львов - 30 минут", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за схода грузовых вагонов с рельсов поезда пустят в объезд через станцию Помошная. В связи с этим предполагалось, что поезда дальнего следования будут идти с опозданием от графика на пять часов.

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