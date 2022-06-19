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Схід вагонів на Черкащині: не всі поїзди змінюють маршрут, запізнення скоротиться

Фото: не всі поїзди змінюють маршрут у Черкаській області (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Через сходження вагонів у Черкаській області не всі поїзди, які йдуть через перегін Райгород - Кам'янка, змінюють свій маршрут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Всі поїзди далекого сполучення будуть слідувати своїм маршрутом. Час затримки поїзда № 731 Дніпро - Київ складе 90 хвилин, поїзда №41 Дніпро - Львів - 30 хвилин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через сходження вантажних вагонів з рейок потяги пустять в об'їзд через станцію Помічна. У зв'язку з цим передбачалося, що поїзди далекого прямування йтимуть із запізненням від графіка на п'ять годин.

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