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Сход ледника в Индии: число погибших превысило 50

Новина українською → Уттаракханд, Понедельник 15 февраля 2021 12:02
Сход ледника в Индии: число погибших превысило 50 Фото: спасатели (twitter com HMOIndia)
Автор: Андрей Козловский

Число погибших в результате схода ледника в штате Уттаракханд на севере Индии достигло 53 человек. На данный момент в строящемся тоннеле в округе Чамоли продолжается спасательная операция.

Об этом сообщает агентство ANI.

Начальник Национальных сил реагирования на стихийные бедствия штата сообщил, что спасатели столкнулись с трудностями при попытке извлечь тела из-под завалов.

"Тонны обломков заполняют тоннель изнутри. Мы можем выполнить ограниченный объем работ", - сказал он агентству.

Отмечается, что поисково-спасательную операцию в пострадавших от стихии районах проводят несколько бригад Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также пограничники и местные спасатели.

Напомним, 8 февраля ледник Нанда-Деви в Индии сошел около 8-9 часов утра. В ловушке оказались свыше 150 рабочих, которые работали на стройплощадке плотины "Риши Ганга". Плотина на этом проекте, который считается одним из важнейших для развития этого горного региона, полностью разрушена.

Защитники окружающей среды видят причину схода в неконтролируемом строительстве на склонах ледника в течение последних лет.

Отметим, что ранее РБК-Украина писало о 50 жертвах в результате схода ледника. Спасатели нашли тела погибших в тоннеле, где предположительно оказались заблокированы около 40 человек.

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