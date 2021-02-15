В Индии из-за схода ледника погибли по меньшей мере 50 человек

Число погибших в результате схода ледника в штате Уттаракханд на севере Индии возросло до 50. Ранее сообщалось о 28 жертвах.

“Пять тел было обнаружено в тоннеле, в котором около 35-40 человек, вероятно, оказались заблокированными после природного катаклизма”, - говорится в материале.

Отмечается, что из общего количества выявленных тел только половину удалось идентифицировать и передать родственникам.

Напомним, 8 февраля ледник Нанда-Деви в Индии сошел около 8-9 часов утра. В ловушке оказались свыше 150 рабочих, которые работали на стройплощадке плотины "Риши Ганга". Защитники окружающей среды видят причину схода в неконтролируемом строительстве на склонах ледника в течение последних лет.