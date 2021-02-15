ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сходження льодовика в Індії: число загиблих перевищило 50

Новость на русском → Уттаракханд, Понеділок 15 лютого 2021 12:02
Сходження льодовика в Індії: число загиблих перевищило 50 Фото: рятувальники (twitter com HMOIndia)
Автор: Андрій Козловський

Число загиблих в результаті сходу льодовика в штаті Уттаракханд на півночі Індії досягло 53 осіб. На даний момент в споруджуваному тунелі в окрузі Чамолі триває рятувальна операція.

Про це повідомляє агентство ANI.

Начальник Національних сил реагування на стихійні лиха штату повідомив, що рятувальники зіткнулися з труднощами при спробі витягнути з-під завалів.

"Тонни уламків заповнюють тунель зсередини. Ми можемо виконати обмежений обсяг робіт", - сказав він агентству.

Наголошується, що пошуково-рятувальну операцію в постраждалих від стихії районах проводять кілька бригад Національних сил реагування на стихійні лиха, а також прикордонники та місцеві рятувальники.

Нагадаємо, 8 лютого льодовик Нанда-Деві в Індії зійшов близько 8-9 годин ранку. У пастці опинилися понад 150 робітників, які працювали на будмайданчику греблі "Ріші Гангу". Гребля на цьому проекті, який вважається одним з найважливіших для розвитку цього гірського регіону, повністю зруйнована.

Захисники навколишнього середовища бачать причину сходження в неконтрольованому будівництві на схилах льодовика протягом останніх років.

Відзначимо, що раніше РБК-Україна писало про 50 жертви в результаті сходження льодовика. Рятувальники знайшли тіла загиблих в тунелі, де, ймовірно, виявилися заблокованими близько 40 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі
NEWS
Карантин в Україні можуть продовжити до 30 квітня
Карантин в Україні можуть продовжити до 30 квітня
DAILY
Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу