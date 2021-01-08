Сход лавины в России: из-под снега выбрались шесть человек

Спасатели достали семью из-под лавины, которая сошла на горнолыжный курорт в российском Норильске. Находились они в одном из заваленных снегом домиков или нет, неизвестно.

Об этом сообщает российское издание "ТАСС" со ссылкой на источники в спасательных службах.

Еще двое людей, по информации источников издания, выбрались из-под лавины самостоятельно.

Поисковая операция на территории горнолыжного курорта "Гора Отдельная" продолжается. В каком состоянии находятся спасенные, информации пока нет.

Напомним, сегодня вечером на горнолыжный курорт возле Норильска сошла лавина. Под снежными завалами оказались 5 домиков, в которых, как считалось, могли находиться по меньшей мере пять человек.

Также РБК-Украина писало, об опасности схода лавин в Карпатах. Значительная снеголавинная опасность ожидалась в горах Ивано-Франковской области.

Кроме того, в конце прошлого года в горах Ирана сошла лавина. В результате лавины погибли 10 человек, а еще как минимум 12 считались пропавшими без вести.