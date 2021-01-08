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Сходження лавини в Росії: з-під снігу вибралися шестеро людей

Норильськ, П'ятниця 08 січня 2021 22:42
Сходження лавини в Росії: з-під снігу вибралися шестеро людей
Фото: наслідки лавини біля Норильська (t.me/zhitvnorilske)
Автор: Дмитро Левицький

Рятувальники дістали родину з-під лавини, яка зійшла на гірськолижний курорт в російському Норильську. Перебували вони в одному з завалених снігом будиночків чи ні, невідомо.

Про це повідомляє російське видання "ТАСС" з посиланням на джерела в рятувальних службах.

Ще двоє людей, за інформацією джерел видання, вибралися з-під лавини самостійно.

Пошукова операція на території гірськолижного курорту "Гора Окрема" продовжується. В якому стані перебувають врятовані, інформації поки немає.

Нагадаємо, сьогодні ввечері на гірськолижний курорт біля Норильська зійшла лавина. Під сніговими завалами опинилися 5 будиночків, у яких, як вважалося, могли перебувати щонайменше п'ятеро людей.

Також РБК-Україна писало, про небезпеку сходження лавин у Карпатах. Значна сніголавинна небезпека очікувалася у горах Івано-Франківської області.

Крім того, наприкінці минулого року в горах Ірану зійшла лавина. В результаті лавини загинули 10 людей, а ще щонайменше 12 вважалися зниклими безвісти.

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