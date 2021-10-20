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Шмыгаль ждет кредит на 700 млн долларов от МВФ в ноябре

Автор: Александр Белоус

Совет директоров Международного валютного фонда может принять решение о выделении Украине транша кредита на 700 млн долларов. Решение ожидается в ноябре 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства 20 октября, которое транслировалось на Youtube.

"На этой неделе достигнуты позитивные договоренности на рабочем уровне с МВФ. Мы ожидаем, что уже в ноябре совет МВФ утвердит новый транш в размере около 700 млн долларов", - сказал он.

Напомним, миссия Международного валютного фонда 18 октября успешно завершила миссию в Украине. Завершение миссии по первому пересмотру программы позволит МВФ выделить Украине 700 млн долларов.

В то же время советник президента Олега Устенко заявил, что для одобрения транша советом директоров фонда необходимо выполнить дополнительные условия. Как отметил Устенко, первое условие - это изменения в закон о Национальном банке Украины для повышения независимости НБУ. Второе условие - это усиление антикоррупционной инфраструктуры.

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МВФ