Советник Зеленского назвал дополнительные условия для выделения транша МВФ

Украинские власти достигли соглашения с МВФ на уровне персонала. Однако для одобрения транша советом директоров фонда необходимо выполнить дополнительные условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента Олега Устенко в эфире "Украина 24" .

Как отметил Устенко, первое условие - это изменения в закон о Национальном банке Украины для повышения независимости НБУ. Второе условие - это усиление антикоррупционной инфраструктуры.

По его словам, после выполнения этих условий вопрос о выделении транша может выноситься на ближайшее заседание совета директоров МВФ, который может выделить 700-750 млн долларов.

"Они у нас в кармане, как только мы выполняем эти дополнительные обязательства", - сказал Устенко.