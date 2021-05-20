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Шмыгаль завтра в Раде отчитается о борьбе с коронавирусом

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Четверг 20 мая 2021 20:26
Шмыгаль завтра в Раде отчитается о борьбе с коронавирусом Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 21 мая, выступит в Верховной раде. Он отчитается перед парламентом о выполнении постановления по борьбе с коронавирусом в стране.

Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Прямой".

Он подчеркнул, что ответственность за борьбу с COVID в Украине лежит не только на Министерстве здравоохранения и его главе, но и в первую очередь на Кабинете министров.

"Давайте будем откровенны, ответственность лежит не только на министре здравоохранения, будь-то Степанов или Ляшко. Ответственность в первую очередь находится в зоне ответственности Кабинета министров Украины, потому что очень много добавлено к этому процессу министерств. И завтра в Верховной раде именно премьер-министр будет отчитываться о выполнении постановления Рады по борьбе с COVID-19", - заявил Разумков.

Напомним, накануне Верховная рада уволила Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Его увольнение объяснили провалом кампании по вакцинации украинцев от коронавируса.

А уже сегодня парламент назначил в качестве нового министра здравоохранения бывшего главного санврача Виктора Ляшко.

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Шмыгаль завтра в Раде отчитается о борьбе с коронавирусом
Шмыгаль завтра в Раде отчитается о борьбе с коронавирусом
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