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Шмигаль завтра в Раді відзвітує про боротьбу з коронавірусом

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Четвер 20 травня 2021 20:26
Шмигаль завтра в Раді відзвітує про боротьбу з коронавірусом Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 21 травня, виступить у Верховній Раді. Він відзвітує перед парламентом про виконання постанови щодо боротьби з коронавірусом в країні.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Прямий".

Він підкреслив, що відповідальність за боротьбу з COVID в Україні лежить не тільки на Міністерстві охорони здоров'я та його очільникові, але і в першу чергу на Кабінеті міністрів.

"Давайте будемо відверті, відповідальність лежить не тільки на міністрі охорони здоров'я, будь-то Степанов або Ляшко. Відповідальність в першу чергу знаходиться в зоні відповідальності Кабінету міністрів України, тому що дуже багато додано до цього процесу міністерств. І завтра у Верховній раді саме прем'єр-міністр звітуватиме про виконання постанови Ради щодо боротьби з COVID-19", - заявив Разумков.

Нагадаємо, напередодні Верховна рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Його звільнення пояснили провалом кампанії з вакцинації українців від коронавірусу.

А вже сьогодні парламент призначив як нового міністра охорони здоров'я колишнього головного санлікаря Віктора Ляшка.

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Шмигаль завтра в Раді відзвітує про боротьбу з коронавірусом
Шмигаль завтра в Раді відзвітує про боротьбу з коронавірусом
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