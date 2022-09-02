UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль о запрете выдачи виз для россиян: нужен холодный душ обществу

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Около 80% жителей России поддерживают войну против Украины. Для российского общества необходимо устроить холодный душ в виде запрета на выдачу виз туристам и студентам.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию DPA.

"К сожалению, это не только война Путина. 200 тысяч российских солдат воюют против Украины. Их семьи тоже ничего не говорят против, население в целом поддерживает эту войну. Невозможно разделить русских на хороших и плохих. Для нас невыносимо, что одна часть русских убивает и насилует в нашей стране, а другая устраивает себе хорошую жизнь на Западе, ездит в отпуск, dolce vita. Для российского общества должен быть устроен холодный душ в виде запрета на выдачу виз туристам и студентам", - заявил он.

Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза достигли политической договоренности по приостановке упрощенного визового режима с Россией на фоне войны против Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что усложнение визового режима для россиян - это самое меньшее, что можно сделать, чтобы они почувствовали причастность к войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис ШмыгальВизовый режимЕвросоюзВойна России против Украины