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Шмигаль про заборону видачі віз для росіян: потрібен холодний душ суспільству

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Близько 80% жителів Росії підтримують війну проти України. Для російського суспільства необхідно влаштувати холодний душ у вигляді заборони на видачу віз туристам і студентам.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню DPA.

"На жаль, це не тільки війна Путіна. 200 тисяч російських солдатів воюють проти України. Їх сім'ї теж нічого не говорять проти, населення в цілому підтримує цю війну. Неможливо розділити росіян на хороших і поганих. Для нас нестерпно, що одна частина росіян вбиває і гвалтує в нашій країні, а інша влаштовує собі хороше життя на Заході, їздить у відпустку, dolce vita. Для російського суспільства повинен бути влаштований холодний душ у вигляді заборони на видачу віз туристам і студентам", - заявив він.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Євросоюзу досягли політичної домовленості щодо призупинення спрощеного візового режиму з Росією на тлі війни проти України.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що ускладнення візового режиму для росіян - це найменше, що можна зробити, щоб вони відчули причетність до війни.

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Денис ШмигальВізовий режимЕвросоюзВійна Росії проти України