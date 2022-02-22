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Шмыгаль о военном положении в Украине: прорабатываем разные ситуации

Автор: Сергей Щербина

На сегодня на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не принимались решения о военном положении в Украине. Но прорабатываются разные сценарии, поскольку ситуация с российской угрозой может развиваться быстро.

Об этом в ответ на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины заявил в эфире программы "Свобода слова" премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На данный момент на СНБО такие вещи не принимались (о введении военного положения, - ред.). Но мы прорабатываем разные планы на разные ситуации, а ситуация может развиваться быстро. Но мы готовы ко всем планам и сценариям", - отметил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с силовиками и главами фракций Верховной рады обсуждал возможность введения чрезвычайного положения в приграничных с Россией областях.

Он также заявлял, что страна перейдет на военное положение только в случае широкомасштабной войны с Россией.

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Денис ШмыгальВторжение России в Украину