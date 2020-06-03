Шмыгаль внес в Раду представления на назначение новых министров

Также на сайте ВР появилось представление об увольнении Пристайко
Глава правительства Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении новых министров. Документы в среду, 3 июня, были зарегистрированы на сайте парламента.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.
Последний этап прохождения трех постановлений - обрабатываются в комитете. Постановление же о назначении министра экологии пока что передано на рассмотрение руководству.
В частности, проектами постановлений №№3583 - 3586 предлагается:
К слову, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук утром анонсировала, что представления Шмыгаля могут появиться в парламенте уже сегодня-завтра. Она объясняла, что для голосования за министров в сессионном зале необходимы также решения профильных комитетов.
Напомним, 1 июня фракция "Слуга народа" обсудила перестановки в Кабинете министров: нардепы определились с кандидатами на должности министров культуры и экологии.
Как писало РБК-Украина, в СН также анонсировали, что вице-премьер по евроинтеграции Вадим Пристайко после увольнения отправится в Лондон, где станет послом Украины в Британии.
Автор: Юлия Струк