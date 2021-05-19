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Шмыгаль: верификация субсидий продолжится, их будут переназначать автоматически

Автор: РБК-Украина

Верификация субсидий в Украине продолжится, чтобы их получали только те, кому они действительно нужны. При этом новые изменения позволят автоматически их переназначать.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Верификация субсидий продолжается, это справедливо и правильно, чтобы их получали те, кто в них действительно нуждается. Но новые изменения позволят переназначать субсидий без подачи соответствующего заявления, с некоторыми исключениями", - заявил Шмыгаль.

По его словам, изменения будут касаться вопроса наличия нескольких объектов жилья.

"Если вы владелец 3-4 квартир в Киеве, то субсидия вам назначена не будет. При этом если у вас есть квартира в городе и дом в селе, то это не помешает получить помощь. Так же само, если у вас есть еще одно жилье на правах совместной собственности, мы повышаем размер депозита, который влияет на назначение субсидии", - отметил премьер.

Он добавил, что новая верификация затронет небольшой процент получателей субсидий, у которых могут быть теневые доходы. Верификация будет продолжаться пять месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе.

Подробнее об изменениях читайте в материале РБК-Украина "Депозит в банке и покупка валюты: за что с мая будут лишать субсидий".

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