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Кабмин смягчил условия пребывания на летних площадках и на улице

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 15:16
Кабмин смягчил условия пребывания на летних площадках и на улице
Фото: заседание Кабинета министров (скриншот Youtube)

На летних площадках ресторанов и кафе разрешено находиться за столом до четырех человек, не считая детей до 14 лет

Кабинет министров Украины смягчил условия пребывания в парках и на летних площадках в рамках ослабления карантинных мер. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что на летних площадках ресторанов и кафе разрешено находиться за столом до четырех человек, не считая детей до 14 лет.

"Есть еще дополнительный вопрос. Он касается обращения наших рестораторов, чтобы мы внесли изменения в наше 211 постановление сегодня на заседании. Они касаются изменения параметров пребывания на летних террасах, они касаются изменения в пребывании в парках, потому что у нас осталось два человека.

По его словам, также было увеличено количество людей, которые могут одновременно собираться в группу, до восьми человек.

"Мы смягчили карантин и хотим увеличить количество людей, которые могут пребывать одновременно до восьми человек при условии соблюдения дистанции и масочного режима", - заявил министр.

Напомним, ранее были названы условия открытия летних площадок кафе и ресторанов в Киеве. В частности, расстояние между столиками должно быть 1,5 метра; за одним столиком не более двух посетителей без учета детей до 14 лет; также персонал должен иметь средства индивидуальной защиты.

Кроме того, премьер Денис Шмыгаль заявил, что второй этап смягчения карантина в Украине может начаться 22 мая.

Теги Новости Украины карантинМаксим Степанов
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