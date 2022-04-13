Шмыгаль: Украина успешно завершила отопительный сезон, в хранилищах 9 млрд кубов газа
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в нашей стране по завершению нынешнего отопительного сезона в хранилищах остаются запасы газа объемом 9 миллиардов кубометров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы правительства.
Глава Кабмина назвал завершение этого отопительного сезона успешным.
Шмыгаль констатировал, в украинских подземных хранилищах остаются 9 миллиардов кубических метров газа, а на складах также есть 1 миллион тонн угля.
"Начинаем подготовку к следующему отопительному сезону", - отметил премьер.
Напомним, Украина начала отопительный сезон с запасами газа 18,9 млрд кубометров.
К слову, в некоторых регионах решили продлить отопительный сезон в связи с наплывом временно перемещенных лиц из-за войны.
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