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Шмигаль: Україна успішно завершила опалювальний сезон, у сховищах 9 млрд кубів газу

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Середа 13 квітня 2022 06:39
Шмигаль: Україна успішно завершила опалювальний сезон, у сховищах 9 млрд кубів газу Фото: українські газові сховища (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в нашій країні по завершенню нинішнього опалювального сезону в сховищах залишаються запаси газу обсягом 9 мільярдів кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глава уряду.

Глава Кабміну назвав завершення цього опалювального сезону успішним.

Шмигаль констатував, в українських підземних сховищах залишаються 9 мільярдів кубічних метрів газу, а на складах також є 1 мільйон тонн вугілля.

"Починаємо підготовку до наступного опалювального сезону", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, Україна почала опалювальний сезон із запасами газу 18,9 млрд кубометрів.

До слова, в деяких регіонах вирішили продовжити опалювальний сезон у зв'язку з напливом тимчасово переміщених осіб через війну.

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