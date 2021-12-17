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Шмыгаль об угрозе кризиса в энергетике: газа хватит, по углю баланс позитивный

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 11:22
Шмыгаль об угрозе кризиса в энергетике: газа хватит, по углю баланс позитивный Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Запасов газа в Украине достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона. А что касается ситуации с углем, то на сегодня баланс позитивный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на часе вопросов к правительству в Верховной раде.

"Что касается наличия угля, на сегодня баланс позитивный. Мы добываем и импортируем в сумме 2 млн тонн в месяц при потреблении 1,7 млн тонн в месяц, с углем на сегодня проблема, по информации Министерства энергетики, решена. Что касается запасов газа, их абсолютно хватает, чтобы спокойно пройти отопительный сезон. Все необходимые решения для того, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы правительством принимаются в оперативном порядке", - ответил Шмыгаль на требование прокомментировать вчерашнее письмо СБУ на его имя с предупреждением о кризисе в энергетике, в частности, с углем.

Отметим, по данным СМИ, накануне СБУ направила Шмыгалю письмо, в котором утверждается, что на украинских складах находится в пять раз меньше угля, чем нужно. В частности, есть 486,2 тысяч тонн, хотя план накопления предусматривает 2,632 млн тонн.

На часе вопросов к правительству Шмыгаль также отметил, что несмотря на энергетический кризис в Европе, в Украине выполняется меморандум с местными властями по тарифам.

"До завершения отопительного сезона тарифы на газ, на тепло элеткроэнергию меняться не будут", - добавил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские электростанции могут перевести на газ при нехватке угля, и Кабмин готовит соответствующее решение.

Также сообщалось, что правительство ожидает сложный отопительный сезон этом году.

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