Шмыгаль созывает внеочередное заседание Кабмина: рассмотрят один вопрос

Премьер-министр Денис Шмыгаль неожиданно анонсировал внеочередное заседание правительства. На нем рассмотрят вопрос об увольнении заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.

Об этом говорится в сообщении Шмыгаля в Telegram.

На внеочередное заседание правительство соберется в четверг утром, 21 января.

"На повестке дня один вопрос - увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил - в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями", - говорится в сообщении.

Немилостивый - бывший первый замминистра промышленной политики в правительствах Тимошенко (2007-10 годы) и Азарова (2010-2011 годы), а также бывший нардеп (2012-14 годы).

В июле Кабинет министров утвердил создание нового ведомства - Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Напомним, 16 июля Верховная рада Украины назначила вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса: им стал глава Госкосмоса Олег Уруский.

Как писало РБК-Украина ранее, отбор претендентов на эту должность длился месяц - о начале сообщили 11 июня 2020 года.