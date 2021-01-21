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Шмигаль скликає позачергове засідання Кабміну: розглянуть одне питання

Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль несподівано анонсував позачергове засідання уряду. На ньому розглянуть питання про звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого.

Про це йдеться в повідомленні Шмигаля в Telegram.

На позачергове засідання уряд збереться в четвер вранці, 21 січня.

"На порядку денному одне питання - звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Я вже не раз казав - у нашому уряді немає недоторканних. Ще раз доведемо ці слова діями", - йдеться в повідомленні.

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Немилостивий - колишній перший заступник міністра промислової політики в урядах Тимошенко (2007-10 роки) і Азарова (2010-2011 роки), а також колишній нардеп (2012-14 роки).

У липні Кабінет міністрів затвердив створення нового відомства - Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, 16 липня Верховна рада України призначила віце-прем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу: ним став голова Держкосмосу Олег Уруський.

Як писало РБК-Україна раніше, відбір претендентів на цю посаду тривав місяць - про початок повідомили 11 червня 2020 року.

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