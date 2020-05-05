Шмыгаль рассказал, когда заработает метро

На третьем этапе ослабления карантина метро заработает для отдельных категорий граждан. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в эфире "Украинского радио", передает РБК-Украина.

Шмигаль отметил, что метро будет ездить с определенными ограничениями.

"На третьем этапе ослабление карантинных мер метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями", - сообщил он.

На четвертом этапе, это практически уже этап завершения эпидемии в Украине, метрополитен будет работать в привычном режиме. Ну а пятый этап - это фактическое завершение карантина, рассказал премьер.

Вместе с тем, Шмигаль отметил, что в Кабмине пока не видят возможности открыть междугородний транспорт. Городской транспорт будет работать и в дальнейшем в тех режимах, в которых работал.

Ранее сообщалось, что второй, третий и четвертый этапы выхода Украины из карантина могут начаться одновременно в зависимости от динамики заболевания.

Напомним, источники РБК-Украина в ОП сообщали, что метро в Украине и Киеве откроют, скорее всего, только в конце июня, а то и в июле.