Шмыгаль рассказал, когда в Украине введут нулевое декларирование

Такое декларирование предусматривает, что указать можно только те доходы и активы, которые лицо посчитает нужным
Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль рассказал, когда в Украине введут нулевое или однократное декларирования. В Кабмине планируют, что это произойдет в текущем году.
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по случаю 100 дней работы своего правительства.
"Нулевая декларация - мы планируем делать это в этом году", - отметил глава правительства.
Такое декларирование призвано раскрыть все активы, принадлежащие физлицам на праве частной собственности. При подаче такой декларации можно не указывать источники происхождения и стоимость задекларированных активов.
В одноразовой декларации необходимо отобразить:
Гражданин должен на свое усмотрение указать доход, который был потрачен на вышеперечисленное имущество, но с которого не был уплачен налог на доходы физлиц (НДФЛ) и уплатить налог ниже обычной ставки - 9%.
После завершения кампании нулевого декларирования налоговая должна все проверить.
Напомним, в конце мая президент Владимир Зеленский призвал Кабмин разработать законопроект о единоразовом декларировании в трехмесячный срок.
Как писало РБК-Украина, Зеленский также просить Кабмин определить четкие и понятные правила налогообложения контролируемых иностранных компаний.
Автор: Юлия Струк