Шмыгаль рассказал, когда в Украине введут нулевое декларирование

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль рассказал, когда в Украине введут нулевое или однократное декларирования. В Кабмине планируют, что это произойдет в текущем году.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по случаю 100 дней работы своего правительства.

"Нулевая декларация - мы планируем делать это в этом году", - отметил глава правительства.

Что такое нулевое декларирование

Такое декларирование призвано раскрыть все активы, принадлежащие физлицам на праве частной собственности. При подаче такой декларации можно не указывать источники происхождения и стоимость задекларированных активов.

В одноразовой декларации необходимо отобразить:

активы физического лица в виде валютных ценностей,

ценных бумаг,

движимое и недвижимое имущество,

объекты незавершенного строительства, доли (паи) в имуществе юрлиц,

другие имущественные и нематериальные активы - как в Украине, так и за рубежом.

Гражданин должен на свое усмотрение указать доход, который был потрачен на вышеперечисленное имущество, но с которого не был уплачен налог на доходы физлиц (НДФЛ) и уплатить налог ниже обычной ставки - 9%.

После завершения кампании нулевого декларирования налоговая должна все проверить.

Напомним, в конце мая президент Владимир Зеленский призвал Кабмин разработать законопроект о единоразовом декларировании в трехмесячный срок.

Как писало РБК-Украина, Зеленский также просить Кабмин определить четкие и понятные правила налогообложения контролируемых иностранных компаний.