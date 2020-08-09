Шмыгаль рассказал о проблемах с автобанами и утилизацией мусора

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает "преступлением" ситуацию в двух государственных сферах. За 28 лет в стране не построили ни одного автобана и не решили проблему утилизации мусора.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, власть будет работать над стратегией для решения этих проблем.

"Мы это сделаем. Это те приоритеты, которые есть и в программе нашего правительства, и то, над чем мы будем работать. Задача правительства - создать предпосылки, когда в стране будут дороги, нормальная экологическая ситуация, и люди смогут получать достойную зарплату и найти себе работу здесь, а не за границей. Этим должно заниматься правительство", - объяснил Шмыгаль.

Он отметил, что "правительство должно отвечать за комфорт жизни граждан, за качественную медицину, за хорошее образование, за хорошие дороги".

Напомним, ранее правительство анонсировало в 2020 году тотальные изменения в дорожной отрасли. В частности, планируется отремонтировать около 6 тыс. автомобильных дорог.

Также РБК-Украина сообщало, что в 2020 году в Украине планируется начать строительство сети скоростных шоссе и автомагистралей с максимально допустимой скоростью 110-130 км/час.

Отметим, в 2019 году Кабинет министров Украины утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года.