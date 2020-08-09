Шмигаль розповів про проблеми в країні з автобанами і утилізацією сміття

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає "злочином" ситуацію у державних двох сферах. За 28 років в країні не побудували жодного автобану і не розв'язали проблему утилізації сміття.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, влада буде працювати над стратегією для розв'язання цих проблем.

"Ми це зробимо. Це ті пріоритети, які є і в програмі нашого уряду, і те, над чим ми будемо працювати. Завдання уряду - створити передумови, коли в країні будуть дороги, нормальна екологічна ситуація, і люди зможуть отримувати гідну зарплату і знайти собі роботу тут, а не за кордоном. Цим має займатися уряд", - пояснив Шмигаль.

Він зазначив, що "уряд має відповідати за комфорт життя громадян, за якісну медицину, за хорошу освіту, за хороші дороги".

Нагадаємо, раніше уряд анонсував у 2020 році тотальні зміни в дорожній галузі. Зокрема, планується відремонтувати близько 6 тис. автомобільних шляхів.

Також РБК-Україна повідомляло, що у 2020 році в Україні планується розпочати будівництво мережі швидкісних шосе та автомагістралей з максимально допустимою швидкістю 110-130 км / год.

Відзначимо, у 2019 році Кабінет міністрів України затвердив Національний план управління відходами до 2030 року.