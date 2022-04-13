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Шмыгаль рассказал, на что пойдут выделенные правительством средства для ВСУ

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 04:09
Шмыгаль рассказал, на что пойдут выделенные правительством средства для ВСУ Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство выделило 33 миллиарда гривен для ВСУ и рассказал, на что они будут потрачены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шмыгаля во время брифинга.

"Армия - ключевой приоритет, поэтому на прошлой неделе дополнительно направили 33 млрд гривен для Вооруженных сил Украины и дополнительно 1,5 млрд гривен для Службы безопасности Украины", - отметил премьер-министр.

Шмыгаль пояснил, что 19 млрд гривен будут направлены на закупку вооружения, 7 млрд гривен - на ремонт техники и вооружения, 5 млрд гривен - на закупку вещевого имущества и средств индивидуальной защиты военным, 1,3 млрд гривен пойдут на оперативное обеспечение.

Напомним, Шмыгаль договорился с президентом Швейцарии о конференции по восстановлению Украины.

Мы также писали о том, что Шмыгаль назвал источники средств для восстановления Украины.

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