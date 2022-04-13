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Шмигаль розповів, на що підуть виділені урядом кошти для ЗСУ

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Середа 13 квітня 2022 04:09
Шмигаль розповів, на що підуть виділені урядом кошти для ЗСУ Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд виділив 33 мільярди гривень для ЗСУ і розповів, на що вони будуть витрачені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шмигаля під час брифінгу.

"Армія - ключовий пріоритет, тому минулого тижня додатково направили 33 млрд гривень для Збройних сил України і додатково 1,5 млрд гривень для Служби безпеки України", - зазначив прем'єр-міністр.

Шмигаль пояснив, що 19 млрд гривень будуть спрямовані на закупівлю озброєння, 7 млрд гривень - на ремонт техніки та озброєння, 5 млрд гривень - на закупівлю речового майна та засобів індивідуального захисту військовим, 1,3 млрд гривень підуть на оперативне забезпечення.

Нагадаємо, Шмигаль домовився з президентом Швейцарії про конференцію з відновлення України.

Ми також писали про те, що Шмигаль назвав джерела коштів для відновлення України.

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Денис Шмигаль Збройні сили України
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