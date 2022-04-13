Шмигаль розповів, на що підуть виділені урядом кошти для ЗСУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд виділив 33 мільярди гривень для ЗСУ і розповів, на що вони будуть витрачені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шмигаля під час брифінгу.