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Шмыгаль рассказал, могут ли в Украине ввести налоги для богатых

Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

В Украине не планируют повышать общегосударственные налоги. Однако, могут быть налоги для богатых.

Об этом заявил в интервью для РБК-Украина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас идет работа над бюджетной декларацией. Сейчас внутри Министерства финансов и профильных министерств идут дискуссии относительно пересмотра отдельных акцизов, экологических платежей.

Шмыгаль отметил, что могут быть изменения для того, чтобы наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях - медицине, образовании и других социальных направлениях.

"Но это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса. Это действительно будет касаться отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность и должны платить больше, как это есть в других цивилизованных странах мира", - сказал он.

Отметим, в Раде объяснили, как запустить накопительную пенсионную систему с 2023 года.

Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что президент США Джо Байден планирует повысить налоги для богатых.

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