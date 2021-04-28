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В Раде объяснили, как запустить накопительную пенсионную систему с 2023 года

Новина українською → Украина, Среда 28 апреля 2021 09:28
В Раде объяснили, как запустить накопительную пенсионную систему с 2023 года Фото: глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (facebook.com/sluganarodu.official)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Накопительный пенсионный уровень в Украине может заработать с 2023 года, как предусматривает законопроект, над которым сейчас работает профильный комитет Рады и правительство. Для этого надо создать инфраструктуру и наладить пруденциальный надзор за частными финансовыми учреждениями.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа").

"Чтобы сделать это в 2022 году, уже в этом году нужно забюджетироваться. Поэтому если в 2021 году парламент не примет этот закон, то в 2023 году реформа не запустится. Что здесь есть такое, чего мы не можем сделать?"- отметила Третьякова.

Она подчеркнула, что накопительная пенсия - это партийное обязательство "Слуги народа". Кроме того, эта реформа также есть в программе президента. С другой стороны, по словам депутата, международные организации не являются сторонниками такой пенсионной системы для Украины.

"Прежде всего они так считают из-за того, что у нас слабо развит пруденциальный надзор в финансовом секторе", - сказала глава комитета.

Третьякова согласилась, что, в любом случае, накопительной пенсии нет альтернатив, кроме как повышение налогов или пенсионного возраста.

Напомним, в ноябре 2020 года Кабинет министров Украины одобрил проект закона о накопительной профессиональной пенсионной системе. Проект касается работников, занятых на вредных предприятиях.

Отметим, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что накопительная пенсия в Украине может появиться с 1 января 2021 года.

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